Patologie vertebrali degenerative, al Ruggi due interventi con tecnica innovativa

Eseguiti per la prima volta all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno due interventi in endoscopia vertebrale, metodo meno invasiva per la cura di patologie come ernia del disco e stenosi lombare.

Tecnica innovativa

Ad eseguire l'intervento il dottor Raffaele Scrofani, neurochirurgo che da maggio opera presso la Clinica Neurochirurgica del nosocomio salernitano, diretta dal professore Giorgio Iaconetta. "L'endoscopia vertebrale è la tecnica chirurgica meno invasiva che esista per quanto riguarda le patologie vertebrali degenerative. Basti pensare che la ferita è inferiore ad un centimetro: vale a dire lo spazio che serve per entrare con l'endoscopio. I due interventi effettuati sono andati benissimo ed i pazienti hanno lasciato l'ospedale già l'indomani. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi interventi di questo tipo. Un metodo del genere ha una grandissima importanza perché riduce di molto la degenza e può essere eseguito anche in anestesia locale (o spinale) e senza un ricovero ordinario".

L'equipe

L'equipe della clinica universitaria è formata dal Professor Giorgio Iaconetta (primario) e dal dottor Nicola Narciso. L'anestesista degli interventi è Veronica Vicinanza. "Un grande ringraziamento va a loro - sottolinea il dottor Scrofani - nonché al caposala Vito Pumpo, al direttore generale Vincenzo D'Amato, al direttore sanitario Emilia Anna Vozzella ed al direttore di presidio Walter Longanella".