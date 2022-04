Pellezzano, al via la “Settimana sulla consapevolezza dell’Autismo” “#IOPENSOBLU”

Al via la “Settimana sulla consapevolezza dell’Autismo” dal titolo “#IOPENSOBLU”, a Pellezzano. Sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, ad acquisire maggiore consapevolezza sociale sull’autismo al fine di operare una inclusione a 360 gradi di tutti i soggetti affetti da questa patologia: questo l'obiettivo delle tre giornate che focalizzano l’attenzione sul tema. La prima sabato 2 Aprile, in occasione Giornata mondiale di consapevolezza dell’Autismo (World Autism Awareness Day, WAAD) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (risoluzione 62/139) con l’obiettivo di fare luce sull’autismo, volta a incoraggiare tutti gli Stati a intraprendere misure in grado di aumentare la consapevolezza sociale dell’autismo e favorire la diagnosi e l’intervento precoce. In questa giornata del 2 Aprile, alle ore 16 presso il Centro Sportivo “Tiki Taka” si terrà la manifestazione sportiva intitolata “ Un Calcio all’indifferenza” a cura delle Associazioni “L’Invisibile Realtà” e “Polisportiva Nike”.

Il programma poi prevede altre due giornate:

- Mercoledì 6 Aprile, alle ore 9.00 presso l’Istituto Comprensivo di Pellezzano con un Momento di Gioco dal titolo “Emozione ed Inclusione” a cura del Gruppo Forte;

- Venerdì 8 Aprile, alle ore 9.30 presso l’Istituto Comprensivo di Pellezzano dove si terrà il convegno dal titolo “Disegniamo l’Autismo” a cura del dott. Aldo Diavoletto, neuropsichiatra infantile responsabile Uonpia Asl Salerno e della dott.ssa Carla Narni Mancinelli, psicologa responsabile dello sportello Ascolto alla Famiglia Ambito S5 – Associazione “La Matrioska”. A seguire ci sarà il cortometraggio intitolato “Guglielmo senza corazza” a cura della dott.ssa Rosa Madia della Cooperativa “Giovamente”.

Parla il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra

“Sento il dovere di ringraziare l’Assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari, che ha seguito in prima persona l’organizzazione di questa settimana sulla consapevolezza dell’autismo. Il disturbo dello spettro autistico (ASD) riguarda un gruppo di disabilità dello sviluppo neurologico con sintomi che tipicamente si presentano prima dei tre anni e persistono nell’età adulta. La stigmatizzazione e la discriminazione associate al disturbo restano ostacoli sostanziali per le diagnosi e le terapie e costituiscono un problema da affrontare a livello globale, non solo nei Paesi in via di sviluppo. Per tali ragioni è opportuno organizzare eventi come quello messo a punto dalle Politiche Sociali del nostro Ente, nel corso dei quali, soprattutto ai giovani è rivolto l’invito a spalancare le porte dell’accoglienza in nome di una inclusione sociale priva di qualsivoglia discriminazione”.

Nel corso della settimana “#IOPENSOBLU”, verranno distribuiti palloncini di colore blu, che verranno esposti all’esterno delle attività commerciali locali come simbolo di sensibilizzazione verso una maggiore conoscenza dell’autismo. In ultimo, l’Ente e il Sindaco ringraziano la dott.ssa Giovanna Nazzaro, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo per l’ospitalità degli eventi in programma.