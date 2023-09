Si terrà sabato 7 ottobre presso l’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli una giornata di prevenzione dermatologica tesa al contrasto del melanoma e dei tumori della pelle. "Guardiamoci la pelle: controlla il neo… nato": questo il titolo dato all'appuntamento che gli specialisti definiscono di primaria importanza quando si parla di prevenzione. La diagnosi precoce è infatti indispensabile anche quando parliamo di problematiche della pelle.

Le visite

Presso gli ambulatori ICM di Via G.B Vico il team di specialisti coordinati dal dottor Riccardo Acri, Responsabile scientifico del Centro Dermatologico IRCCS Neuromed, offriranno visite dermatologiche gratuite. Presenti per l’occasione i dottori Bianca Castelli, Vincenzo Desiato, Anna Perrotta, Ortensio Letizia, Bruno Cardamone, Emmanuele Di Sergio. Per info e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0974 853116.