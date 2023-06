Diagnosi dei tumori e delle malattie rare, al "Da Procida" è attivo il laboratorio di Patologia Molecolare

Inaugurato presso l'ospedale Da Procida, rientrante nell'azienda ospedaliera Ruggi, il laboratorio di Patologia Molecolare e Genomica Medica diretto dal Professore Alessandro Weisz. Un punto di riferimento importante per lo studio e l'approfondimento delle malattie genetiche e delle patologie tumorali.

Il laboratorio

"Il laboratorio - spiega il professor Weisz - lavora sul genoma, cioè sul 'libro di istruzioni' della vita, e sarà in grado di sequenziarlo ed interpretarlo. L'attività principale è diagnosticare precocemente e prevenire alcune forme di tumore, come quello al seno, alle ovaie ed al colon. Allo stesso tempo sarà possibile lavorare su alcune malattie rare di cui non si consce il gene. Attraverso ciò sarà possibile mettere in atto alcune terapie specializzate e mirate. Ai cittadini dico: rivolgetevi a noi". "Questo laboratorio - aggiunge la Direttrice Sanitaria, Emilia Anna Vozzella - è fondamentale, non solo per i cittadini salernitani ma anche per tutta l'area campana. Qui verranno eseguiti tutti i test genetici, già inseriti nel nuovo tariffario nazionale, aggiornato dopo molti anni. Attraverso la ricetta del medico di base, quindi, sarà possibile usufruire di tale laboratorio.