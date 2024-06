Capaccio Paestum, il Lions Club organizza in spiaggia un convegno con dimostrazioni pratiche sulle terapie alternative

"Percorrendo sentieri di salute in armonia con la natura... Esplorando le terapie alternative", è questa la nuova iniziativa che il Lions Club Capaccio Paestum Magna Grecia, presieduto da Vincenzo Mallamaci, offrirà ai suoi scritti e non solo, il prossimo 29 giugno alle ore 19, presso il Dum Dum Republic Beach di Paestum. Si tratta di un convegno, molto singolare, che si terrà in spiaggia e che vedrà i relatori impegnati, anche in dimostrazioni pratiche. Un vero e proprio percorso di connessione con noi stessi e con la natura al fine di ritrovare la propria armonia interiore.

I relatori

Ad aprire il convegno, che sarà ad ingresso libero, sarà proprio il presidente del Lions Club Capaccio Paestum Mallamaci. Seguiranno poi gli interventi della dottoressa Sofia Tedesco, specializzata in haloterapia; del dottor Vincenzo Marcelli, specializzato in vestibologia; della maestra Rita Cariello, presidente dell'Associazione devayoga; del dottor Giovanni Canora, dietologo e fitoterapeuta; della naturopata Eva Haskova, specializzata anche in cromoterapia. Prevista, inoltre, la collaborazione della dottoressa Biancaluna Bifulco, della dottoressa Giovanna Martinelli, e dei maestri pasticceri Gennaro e Luca Lembo.

La curiosità

Il convegno si terrà in spiaggia, pertanto tutti i partecipanti dovranno essere muniti di telo da mare o storia e indossare un abbigliamento comodo e leggero.