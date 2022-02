"Madame Salad": parte da Salerno il nuovo marketplace del benessere

Nasce nel salernitano, in particolare a Montecorvino Rovella, un nuovo marketplace che mette insieme la voglia di sentirsi bene e quella di godersi la vita: Madame Salad. La nuova piattaforma, www.madamesalad.com, si pone l'obiettivo di essere una sorta di Amazon del benessere e si propone come guida per tutti quei consumatori che vogliono adottare uno stile di vita sano e naturale. Un atelier della salute grazie a prodotti pensati e ricercati in un’ottica di benessere complessivo. Tre i pilastri della piattaforma: stile di vita sano, sostenibilità aziendale e impatto positivo sull’ambiente. I protagonisti di questa nuova realtà sono Mario Delli Bovi (amministratore & Marketing), Salvatore Cerino (Cto) e Francesca Buongiorno (Cfo).

La piattaforma

Madame Salad è una vetrina digitale che valorizza le tradizioni e le eccellenze italiane nel mondo. Non solo cibo, ma anche percorsi per la cura della persona e kit di consumo. Come il progetto dell’americano Jeff Bezos, che partì da un piccolo garage di Seattle per diventare poi il colosso dell’e-commerce rappresentato dal logo con la freccia sorridente, così i tre salernitani hanno deciso di intraprendere un percorso che vada ben oltre i confini regionali.ù

Il commento

"Ricerchiamo costantemente prodotti e servizi di alta qualità che selezioniamo con meticolosità per garantire sempre la massima soddisfazione delle persone – spiega Mario Delli Bovi, founder della nuova realtà campana – Lanciare sul mercato una piattaforma come Madame Salad che spazia dal food alla cosmesi naturale è una grande sfida. Vogliamo essere l’Amazon dell’healthy. Dalla nostra parte ci sono le produzioni italiane, simbolo della cultura mediterranea, e la grande biodiversità che offre il nostro territorio. Siamo molto attenti alla sostenibilità dei prodotti che proponiamo, anche dal punto di vista del packaging: adottiamo soluzioni green adatte alla spedizione di prodotti deteriorabili come il cibo. L’Italia deve essere capace di narrare in tutto la qualità dei suoi prodotti anche attraverso i nuovi modi di proporli. E siamo felici che tutto questo parta dal Sud".

Le eccellenze

Madame Salad adotta un modello che mette al centro le eccellenze del territorio da cui proviene (l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, in provincia di Salerno), i produttori locali e soprattutto l’ambiente.

I valori che porta avanti la piattaforma sono:

autenticità – i produttori mettono al primo posto la genuinità con prodotti naturali e buonissimi;

territorio – vengono promosse le produzioni locali con un modello a filiera corta;

sostenibilità – un sistema virtuoso attraverso un percorso sostenibile dalla produzione ai modelli di consumo.

I fruitori potranno inoltre tenersi sempre aggiornati sul mondo del food e delle tematiche green, grazie al blog di approfondimento al cui interno è possibile trovare letture veloci ed essenziali su prodotti IGP, Dieta mediterranea, storia e benefici dei prodotti locali, impatto ambientale, metodi di produzione e conservazione gastronomica, consigli in cucina.

Il manifesto

Libera la mente: