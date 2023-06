Malattie cardiovascolari, al San Luca si parla di prevenzione e riabilitazione

"Riabilitazione cardiovascolare stato dell'arte e prospettive future". Questo il titolo del convegno in programma il 9 giugno (con inizio alle ore 8.45) presso l'hotel San Luca di Battipaglia. L'incontro è promosso dalla dottoressa Elisa Vitolo, responsabile del Centro Medico San Luca, che unitamente ai cardiologi del centro cardiologico, da anni promuove iniziative di divulgazione in termini di prevenzione diagnosi e cura.

Il convegno

Al centro del convegno l'importanza della prevenzione nell'ambito delle malattie cardiovascolari, ad oggi la principale causa di morte e disabilità a livello globale. "Se da una parte - si legge nella nota degli organizzatori - il trattamento in fase acuta del paziente cardiologico, ha registrato importanti progressi che hanno permesso la sopravvivenza di un numero di pazienti sempre più elevato. Dall'altro non meno importanti sono modelli d'intervento in riabilitazione cardiologica che garantiscono una prevenzione secondaria ed a lungo termine". Con il convegno di venerdì si chiude il primo ciclo di corsi di formazione accreditati Ecm e gratuiti, organizzato con l’obiettivo di creare a Battipaglia, un centro di cura all’avanguardia, sia per l’età evolutiva che adulta in un percorso che vede il recupero della salute e del benessere delle persone che si accolgono, e che hanno visto la partecipazione e cooperazione di diverse professionalità sanitarie.