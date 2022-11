Malattie sessualmente trasmissibili, l'iniziativa dedicata alla prevenzione

Prevenire ed informare. Questo il duplice obiettivo dell'iniziativa di sensibilizzazione rispetto alla malattie sessualmente trasmissibili presentata questa mattina e frutto della collaborazione fra Comune di Salerno, Arcigay e Asl Salerno. Giovedì 1 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, il Comune sarà illuminato di rosso. La sera, invece, al Caffè Verdi di Parco Arbostella si terrà "AperiRed" in collaborazione con Divercity Salerno. Nel corso dell'iniziativa sarà distribuito materiale informativo e contraccettivo e sarà possibile effettuare gratuitamente e in anonimato il test hiv salivare.

"Dopo 42 anni di battaglia - ha sottolineato la vicesindaca, Paky Memoli - non siamo stati capaci di debellare l'Aids, ma ci sono farmaci che permettono una buona qualità di vita alle persone affette da tale malattia. Da medico sono più che consapevole del fatto che i ragazzi debbano conoscere meglio le malattie sessualmente trasmissibili e le precauzioni da prendere per evitare il contagio. L'educazione ad avere dei rapporti protetti è la priorità. Stesso discorso per il vaccino per il Papilloma virus, che ancora non è diffuso come dovrebbe". "Importante - ha aggiunto Edoardo Palescandolo, delegato salute di Arcigay Salerno - realizzare un'iniziativa del genere in collaborazione con realtà istituzionali ed associative. Da soli non andiamo da nessuna parte. Se vogliamo combattere l'Aids dobbiamo partire dalla prevenzione".