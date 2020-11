Macherine in tessuto lavabili: guida all'acquisto

L'utilizzo della mascherina, insieme ad una corretta igiene delle mani, è uno delle misure di prevenzione principale contro la diffusione del nuovo coronavirus. Le mascherine, quindi, chirurgiche sono uno strumento efficace ma è anche vero che sono fortemente inquinanti per l'ambiente ed esteticamente molto poco attraenti.

Esiste, però, un'alternativa sicura, ecocompatibile e spesso colorata ed alla moda: la mascherina in tessuto lavabile. Queste mascherine di comunità sono state approvate anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza e rappresentano protezioni efficaci e possono rappresentare una valida alternativa a quelle monouso che, lo ricordiamo, sono destinate alla raccolta indifferenziata.

Set di 2 mascherine in cotone

Questo set si compone di due mascherine (dimensioni 23x14 cm) in fantasie differenti, una con stelline bianche su fondo blu e una a righe azzurre e bianche. Realizzate in 100% cotone, queste mascherine sono dotate di una fodera interna per inserire il filtro, sono lavabili (in lavatrice a massimo 40°C) e riutilizzabili ed entrambe inserite in una confezione trasparente utile anche per trasportarle con sé.

Set da 3 mascherine unisex nere

Un set composto da 3 mascherine unisex di colore nero, realizzate internamente in cotone ed esternamente in TNT idrorepellente certificato, impermeabile e traspirante. Filtranti e lavabili in lavatrice a 60° anche con candeggina, queste mascherine sono prodotte in Italia, sterilizzate con vapore prima del confezionamento, sono dotate di un elastico regolabile dietro la nuca e sono disponibili nella taglia slim (per volti medio fini corrispondenti alle taglie S/M).

Set di 2 mascherina lavabili in tantissimi colori diversi

Un set che si compone di 2 mascherine (dimensioni 23x14 cm) con differente fantasia e fodera interna per il filtro. Le mascherine sono realizzate in 100% cotone, sono lavabili, riutilizzabili e comode da indossare e si caratterizzano per le stampe, accurate e colorate, riuscendo ad unire sicurezza, comfort e stile. Inoltre, queste mascherine sono disponibili in tre taglie (adulti, bambini da 2 a 5 anni e bambini da 6 a 12 anni) e in 15 fantasie diverse.

Mascherina unisex con 38 stampe diverse

Una mascherina traspirante, comoda da indossare, lavabile e riutilizzabile; dotata di tasca per il filtro e con 2 filtri inclusi nella confezione, questa mascherina si caratterizza per i cordini per le orecchie regolabili, il ferma naso interno, perfetto per evitare che gli occhiali da vista si appannino, e per la stampa accurata e dai colori vivaci. Resistente e sicura, questa mascherina è disponibile in 27 fantasie diverse.

Mascherina lavabile in 36 colori e fantasie diverse

Perfetta da abbinare ad ogni look ed outfit, grazie ai 36 colori e fantasie diverse disponibili, questa mascherina è realizzata in cotone morbido e traspirante ed è dotata di ferma naso metallico regolabile ed elastici regolabili per le orecchie. Inoltre, ha una tasca interna per il filtro a carbone PM2,5 (non incluso), è lavabile a mano in acqua fredda ed ha una vestibilità efficace e confortevole.

Mascherina lavabile in 8 fantasie diverse

Quella di Pg Mask è una mascherina leggera e resistente, di ottima fattura e qualità. Molto curata e ben rifinita, è realizzata in 3 elementi cuciti a mano appositamente studiati per garantire il massimo comfort e vestibilità (tessuto Jacquard in microfibra ad alta densità all'esterno, 100% morbido cotone naturale all'interno), ed è dotata di una tasca interna per l’ inserimento di filtri PM 2.5 (non inclusi). Inoltre, la forma e la dimensione della mascherina sono regolabili tramite la clip nasale e gli elastici per le orecchie, è molto comoda da indossare, grazie al design ergonomico in 3D, è realizzata a mano ed è confezionata in un'elegante scatolina di cartone, adatta anche per fare un regalo.

Quali mascherine usare per proteggersi dal nuovo Coronavirus

Per ridurre al massimo le possibilità di contagio da Covid-19 è fondamentale l'utilizzo delle mascherine, ma sono tutte ugualmente efficaci?

Il virus Covid-19 è un'agente a trasmissione aerea trasmissibile mediante oggetti o superfici contaminati oppure per contatto stretto con persone infette, attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o goccioline droplet): per questo motivo tra le misure fondamentali da tenere per proteggere gli altri ci sono quelle di indossare una mascherina e lavare frequentemente le mani.

I tipi di mascherina utili per evitare il contagio da Coronavirus sono:

le mascherine con filtri FFP2 ed FFP3;

le mascherine chirurgiche;

le mascherine lavabili.

Le mascherine con filtri FFP2 ed FFP3 sono Dispositivi di protezione Individuale (DPI) per le alte vie respiratorie; devono avere marcatura CE e sono le uniche che proteggono dal contagio altrui, in quanto i filtri di tipo 2 e 3 proteggono da agenti di dimensioni del millesimo di millimetro, ma sono generalmente riservate al personale medico e a chi deve necessariamente assistere un malato.

Le mascherine chirurgiche, invece, sono dispositivi medici che non impediscono un eventuale ingresso del virus, ma che riducono il rischio di contagiare gli altri da parte di chi le indossa, andando a fermare buona parte delle minuscole goccioline droplet emesse quando tossiamo, starnutiamo e parliamo, e che possono veicolare il virus.

La maggior parte dei DPI e le mascherine chirurgiche sono prodotti monouso non riutilizzabili: devono quindi essere gettati nei rifiuti indifferenziati dopo l'uso.

Al contrario, le mascherine lavabili sono riutilizzabili dopo ogni lavaggio, ma anche queste, come le mascherine chirurgiche, non proteggono dal contagio altrui, ma riducono il rischio di contagiare gli altri da parte di chi le indossa.

Come indossare ed utilizzare correttamente la mascherina

Prima di indossare la mascherina è fondamentale lavarsi sempre le mani.

Dopo aver lavato le mani, prendere la mascherina e rivolgere il ferretto verso l'alto, aprirla a ventaglio e adattarla bene al viso, sotto il mento e sul naso, in modo che risulti il più stabile possibile.

Mentre si indossa la mascherina, è fondamentale non toccarla, non spostarla e non toccarsi mai il volto.

Quando è il momento di rimuovere la mascherina, questa va tolta prendendola dagli elastici, senza toccare la stoffa, per evitare di entrare in contatto con l'eventuale carica virale.

Come lavare le mascherine riutilizzabili

La mascherina in tessuto dovrebbe essere sempre lavata a fine giornata: per garantire la rimozione di eventuale virus e batteri è sufficiente un lavaggio in lavatrice a 30 °C, o un lavaggio a mano in acqua calda con poco detergente. Non è necessario utilizzare disinfettanti e igienizzanti specifici, non serve fare un bucato a parte e neanche utilizzare temperature elevatissime. L'ideale è lasciare asciugare la mascherina all’aria aperta, meglio ancora se al sole, e, se il tessuto lo permette, candeggiarla e stirarla, ma questi ultimi due procedimenti non sono strettamente necessari.