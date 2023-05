Misurazione della glicemia: nuova tipologia per 4 tipi di pazienti

Riflettori puntati sul nuovo sistema di misurazione della glicemia in continuo "FGM" aggiudicato dalla Soresa, il presidente Vincenzo De Luca ha convocato e incontrato la Commissione Diabetologica Regionale composta dai maggiori esperti regionali/nazionali. La Commissione Diabetologica Regionale ha segnalato che per alcune tipologie di pazienti, anche sulla base della letteratura scientifica attuale, è necessaria l'applicazione del sistema di misurazione della glicemia preesistente.

La Direzione Generale per la Salute ha pertanto comunicato alle Asl della Campania di garantire - nelle more di una procedura urgente di Soresa - l'acquisizione del sistema preesistente "FGM Abbott" per i pazienti con diabete in età pediatrica, con diabete in gravidanza, con diabete di età superiore ai 65 anni e con diabete tipo 1 in età adulta (18-65 anni) con storia di ipoglicemia documentata e ricorrente.