Donne affette da alopecia, contributi e rimborsi: ecco il bando

Bando per i rimborsi per donne affette da alopecia, a seguito di trattamenti. Le destinatarie del contributo sono le donne affette da alopecia da terapia oncologica chemioterapica con Isee ordinario pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nei comuni afferenti l’Azienda Consortile Agro Solidale: Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano Sul Sarno. Qui il bando

Gli obiettivi

L’ Azienda Consortile Agro Solidale intende erogare detto contributo attraverso due distinte modalità: erogazione, in anticipazione, di un contributo economico finalizzato al successivo acquisto di una parrucca; erogazione di un contributo per il rimborso delle spese già sostenute per l’acquisto di una parrucca dal 01/01/2020 ad oggi. L’ammontare massimo del contributo economico e/o rimborso per l’acquisto di una parrucca è pari ad 307,65 euro pro capite. Il contributo sarà concesso alle richiedenti fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Nel caso la spesa per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad € 307,65 il contributo sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto. Scadenza avviso: 28 febbraio 2022