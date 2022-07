Cisl, apre sportello di supporto psicologico a Nocera Inferiore

Dopo essere stato annunciato qualche mese fa dalla Coordinatrice femminile della Cisl Fp di Salerno Ida Tortora, lo sportello dedicato all’ascolto psicologico a breve sarà operativo presso la sede distaccata della sigla sindacale di Nocera Inferiore in via Fucilari 7. “Esso è un progetto che nasce ed è sposato dal coordinamento femminile a cui però ha contribuito l’intera sigla sindacale, logicamente non è rivolto solo alle donne bensì a tutti” spiega Tortora.

La sede

All’interno della sede, in una stanza, ci saranno una psicologa ed una sociologa, ovvero le dottoresse Gerarda Mariconda e Angela Apicella. Tale servizio, rivolto agli iscritti del sindacato, sarà garantito in forma completamente gratuita. “Si può dire - dichiara il Segretario generale della Cisl Fp di Salerno Miro Amatruda - che oltre alle tutele proprie dell’attività sindacale, quali la contrattazione ed il rispetto dei contratti nazionali, la Cisl Fp di Salerno segue i propri iscritti complessivamente accompagnando il lavoratore in tutte le sue esigenze”. Pertanto quello che sarà messo a disposizione sarà un servizio di sostegno. “Infatti dopo la pandemia può essere più sentita tale esigenza, non solo da parte degli operatori sanitari ma anche da quelli degli enti locali, motivo per il quale offriremo tali prestazioni ” sottolinea Vincenzo Vicidomini, Rsu presso il Comune di Nocera Superiore e Coordinatore dell’Agro promotore di tale iniziativa insieme alla Coordinatrice Tortora. Dallo stress lavorativo ai disagi familiari, tale sportello fornirà il necessario supporto agli iscritti che dovessero avvertire esigenza. Per gli interessati, infatti, basterà contattare il numero di telefono messo a disposizione per le richieste di informazioni e prenotazioni, dopodiché si sarà messi in lista di attesa e convocati direttamente per la seduta da Giusi Cariello, addetta a tale servizio.

L’inaugurazione e la conferenza di presentazione avranno luogo martedì 19 luglio alle ore 18:30 presso la sede distaccata in via Fucilari 7, evento al quale gli iscritti sono invitati a partecipare. “Inizialmente tale sportello sarà attivo presso la sede in Nocera Inferiore, ma per il futuro si conta di metterne uno a disposizione anche presso la sede principale di Salerno” conclude la coordinatrice Tortora.