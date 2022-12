Notte della prevenzione: screening gratuiti organizzati dal distretto 61

Tutto pronto per la notte della prevenzione organizzata dal Distretto 61, a Scafati in via Passanti: mercoledi 28 dicembre dalle 7 alle 24, sarà possibile effettuare screening gratuiti e senza prenotazione come pap test ed esame per il colon retto, con la distribuzione la raccolta dei kit. Lo screening per il cancro del collo dell’utero si rivolge alle donne dai 25 ai 64 anni con cadenza triennale, mentre lo screening per il cancro del colon retto è rivolto a donne e uomini donne dai 50 ai 74 anni con cadenza biennale.

Una altra bella iniziativa promossa dal distretto 61 diretto dal dottor Pio Vecchione che sottolinea come il territorio sia una comunità di promozione della salute.