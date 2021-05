Nasce il reparto emodinamica al presidio ospedaliero "San Luca": la visita di De Luca

E' stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo reparto di emodinamica del presidio ospedaliero "San Luca" di Vallo della Lucania. A presenziare il taglio del nastro, il Governatore Vincenzo De Luca.

Una struttura bellissima attrezzata con i più moderni macchinari. Siamo venuti qui per ringraziare personalmente tutto il personale medico ospedaliero sanitario per il duro lavoro di questi mesi.

Senza il loro spirito di sacrificio non avremmo retto l'ondata Covid. Un'eccellenza che anche in questo periodo di vaccinazioni ci ha permesso di fare ulteriori passi in avanti verso l'uscita da questa emergenza.