Allarme obesità, alla clinica Cobellis una giornata dedicata alla chirurgia bariatrica

27 ottobre giornata dedicata alla conoscenza della chirurgia bariatrica, che si occupa del trattamento di pazienti affetti da obesità. Ad organizzarla, presso la casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania, la Fondazione SiCob. L'obiettivo è mettere in evidenza gli aspetti critici del sovrappeso (che interessà il 12% della popolazione italiana), a cui sono legate patologie quale diabete, cardiopatie, artropatie e depressione.

Gli obiettivi

L'evento avrà come slogan “Obesità, una giornata per combatterla”. “Aderendo all’invito lanciata dalla Fondazione SiCob, anche noi promuoviamo la conoscenza della chirurgia bariatrica che si occupa del trattamento dei pazienti affetti da obesità" sottolinea Luigi Cobellis, responsabile del Centro. “Oltre all’intervento chirurgico - aggiunge Cobellis - garantiamo un percorso multidisciplinare, seguendo le linee guida della Fondazione SiCob che rappresentano per il paziente garanzia di professionalità e minor rischio di complicanze post operatorie. Abbiamo articolato la giornata del 27 ottobre in due momenti: la mattina per visite gratuite in equipe, con chirurgo, gastroenterologo, nutrizionista e psicologo. Nel pomeriggio, invece, eseguiremo una seduta operatoria straordinaria per interventi fuori lista, ovvero non programmati”.