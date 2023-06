“L’Oncologia issa le vele. Avanti tutta! Junior": l'iniziativa a Salerno

Si terrà domani, 18 giugno, alle ore 9.30, presso la base nautica di Azimut Salerno s.c.s.d. al molo Manfredi (Porticciolo di Santa Teresa), la giornata di mare e vela dedicata alla solidarietà, alias “L’Oncologia issa le vele. Avanti tutta! Junior ”, tra veleggiate e attività formative dedicate quest’anno ai piccoli pazienti oncologici. La manifestazione è organizzata dall’Azimut con il coinvolgimento diretto dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Salerno, dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G.Pascale IRCCS e dell’Az. Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno. Alla manifestazione saranno presenti il Presidente dell’AZIMUT SALERNO S.c.s.d, avv Giovanni Carrella, Sua Eccellenza L’Arcivescovo Andrea Bellandi, la dottoressa Concetta Candida Stanzione, Direttore Pastorale della Saluta, Franco Picarone, Consigliere Regione Campania, e la dottoressa Graziella Allevi, curatrice del progetto “L’Oncologia issa le vele…”

Per i più piccoli dopo le veleggiate è prevista anche l’animazione ad opera dei Clown Volontari dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus: “Affrontare il mare aperto è una sfida, un atto di coraggio, ma per chi ha davanti a sé una battaglia ben più impegnativa, come quella contro una malattia oncologica, imparare ad issare una vela, al momento giusto, diventa una metafora di vita, un’esperienza che rende più forti e consapevoli", si legge sulla nota stampa.