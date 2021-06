Open Day per over 18 con turno notturno al centro sociale di Pastena: ecco gli orari

Prosegue la campagna vaccinale per gli over 18 a Salerno città. Domenica 5 giugno è previsto l’Open Day con doppio turno presso il centro sociale di Pastena situato in via Guido Vestuti. Dalle ore 11 di questa mattina è possibile prenotarsi sul sito (https://opendayvaccini.soresa.it/): 480 è il numero massimo di persone che potranno sottoporsi al vaccino Pfizer-Biontech.

Gli orari

Sarà possibile vaccinarsi dalle ore 8 alle 16 e dalle 20 alle 6 del giorno successivo (6 giugno). Durante il turno notturno potranno sottoporsi al vaccino Pfizer-Biontech massimo 600 persone registrate.