Prima, seconda o terza dose: open day due pomeriggi a settimana al centro vaccinale della Parrocchia Sant'Eustachio

Al via, ogni giovedì e venerdì, dalle 9 alle 18, l'open day vaccinale per la prima, la seconda e la terza dose, presso il centro "Don Alfonso Santamaria e Pietro Fiocco" della parrocchia Sant'Eustachio di Salerno, in via Quintino di Vona.

Per agevolare le vaccinazioni anti-Covid, dunque, l'Asl e il Rotaract hanno promosso l'iniziativa aperta a tutti.