Giornata Mondiale della Salute Mentale: il Ruggi aderisce, le iniziative

Anche Salerno aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre. La Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza la nona edizione dell'Open Day Salute Mentale, alla quale partecipa anche l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, in qualità di ospedale afferente al Network Bollini Rosa. Sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure aiutando a superare pregiudizi e paure, legate alle malattie mentali: questo l'obiettivo dell'iniziativa. In Italia, infatti, si stima un aumento considerevole delle stesse, e nel 2021, 2 persone su 10, hanno presentato un disturbo mentale grave o lieve/moderato, anche a causa della pandemia. Per far fronte a questa situazione, gli ospedali offriranno gratuitamente servizi clinici diagnostici e informativi, visite specialistiche, colloqui psicologici e sportelli d'ascolto.

Il programma

Il 10 ottobre, l'U.O.C Psichiatria Universitaria diretta dal Prof Palmiero Monteleone, dunque, offrirà consulenze sui disturbi dell'alimentazione, con lo psichiatra Gianfranco Del Buono, dalle ore 9 alle ore 17, presso la Palazzina Amministrativa, previa prenotazione allo 089672703, fino al 9 ottobre, dalle 9 alle 18. A disposizione degli utenti, anche uno sportello telefonico, (colloquio con lo psichiatra), dalle 10 alle 17, allo 089 676165. Nella stessa giornata, la Dottoressa Sabina D'Amato, psicologa clinica ospedaliera, offrirà invece consulenze psicologiche dalle ore 10 alle ore 13, presso la Palazzina Amministrativa, piano 1, con prenotazioni allo 089 673894, attive fine all'8 ottobre, dalle 10 alle 13. Seguirà lo sportello telefonico con lo psicologo, dalle 12 alle 14 e 30, allo 089 673894.