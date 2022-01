Open day vaccinale anti-Covid in Arsenale: l'appuntamento ad Amalfi

Tutto pronto, per l'open day vaccinale ad Amalfi. Domenica 30 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17, l'Arsenale della Repubblica ospiterà l'iniziativa dedicata alla “Costa d’Amalfi”.

L'iniziativa

Accesso libero per chiunque e senza alcuna prenotazione, necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria. Sarà possibile ricevere prima, seconda e terza dose di vaccino per tutti i cittadini dai 12 anni in su. Tuttavia, è necessario ricordare che per effettuare la terza dose di vaccino, devono essere trascorsi 4 mesi dalla seconda dose o dalla positività al Covid. Entusiasta, l'amministrazione comunale che ringrazia tutti gli organismi ed i volontari impegnati nell'organizzazione dell'iniziativa.