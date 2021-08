Open day per i vaccini anti-Covid: è la volta di Castellabate

l 12 agosto, dalle 18 alle 2, verranno somministrate prime dosi di Pfizer e seconde del vaccino previsto, in piazza Santa Lucia

Continuano, gli open day organizzati dall'Asl di Salerno per promuovere le vaccinazioni anti-Covid anche in vacanza. Il 12 agosto, dalle 18 alle 2, verranno somministrate prime dosi di Pfizer e seconde del vaccino previsto, in piazza Santa Lucia, a Santa Maria di Castellabate.

Anche il Cilento, dunque, prosegue nella campagna vaccinale per una "Campania Sicura".