Open day vaccinali anti-Covid: la mappa nei comuni salernitani

Riprendono gli open day vaccinali anti-Covid, nel salernitano. In particolare, ad Eboli il 13 e 14 novembre prima e seconda dose dai 12 anni in su, in via Buozzi dalle 9.30 alle 17. Oggi, 13 novembre, a Sicignano dalle 9.30 alle 17, presso il Comune, via libera alle somministrazioni. In entrambi i comuni, sarà effettuata anche la terza dose ai fragili, agli ultrasessantenni, al personale sanitario e alle forze dell'ordine che hanno inolculato l'ultima dose almeno 6 mesi fa.

Gli altri appuntamenti

Intanto, a Siano, a partire dal 16 novembre, il Centro Vaccinale sarà aperto nei giorni di martedì dalle ore 15 alle ore 19 e sabato dalle 8 alle 14: accesso libero senza prenotazione per la prima, seconda e terza dose di vaccino. A Baronissi, infine, nell'hub via Ferreria 233 ogni lunedì, martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20, sarà possibile ricevere il vaccino per i residenti del comune.