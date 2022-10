Giornata Mondiale della Salute Mentale: boom di presenze all'open day di Villa Chiarugi

Gremita, ieri, la sala convegni di Villa Chiarugi, Struttura Sanitaria Polifunzionale di Nocera, in occasione dell'open day organizzato per la Giornata Mondiale della Salute Mentale. "Comune-Mente": questo l'emblematico titolo dell'iniziativa che punta i riflettori sulla riabilitazione Psichiatrica Residenziale. Interessanti, gli spunti offerti dal percorso interattivo organizzato dall’equipe socio-psico-riabilitativa di Villa Chiarugi che ha aperto le porte a singoli, famiglie, professionisti della salute, ai cittadini tutti, mettendo in campo varie iniziative in-formative ed esperienziali con l’obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare, senza pregiudizio, alle malattie psichiche.

Il convegno

Sono state, dunque, illustrate le caratteristiche dell’intervento clinico multidisciplinare e del processo di “recovery”, inteso come un’esperienza di crescita, un'evoluzione della persona, oltre la malattia. A moderare la giornata di studi, Mariangela Serio, medico psichiatra di Villa Chiarugi che ha passato la parola, quindi, al dottor Francesco Fiore, Direttore Tecnico Scientifico di Villa Chiarugi, il quale ha sottolineato quanto sia importante far acquisire consapevolezza dei propri diritti al paziente, attraverso l'apprendimento di semplici attività quotidiane. Presenti, anche il Direttore di struttura complessa della Unità Operativa di Salute Mentale 7 ASL Salerno, dottor Germano Fiore, nonchè il sindaco Paolo De Maio, l’assessore alle politiche culturali Federica Fortino e l’assessore al bilancio Clara Cesareo.