Salute della donna: gli appuntamenti per l'Open Week al "Ruggi"

Anche per quest'anno torna l'Open Week sulla salute della donna. L'iniziativa, istituita dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), si terrà dal 20 al 26 aprile.

Le iniziative a Salerno

L'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in qualità di ospedale afferente ai Bollini Rosa, organizzerà una serie di appuntamenti volti a promuore la prevenzione e la diagnosi precoce. La strategia più efficace infatti, per contrastare molte patologie, è proprio la prevenzione, che non ha età, ma cambia con gli anni.

In tale ottica, il 20 aprile, l'UOSD Ecocardiografia, dalle ore 16:30 alle 18:30, promuoverà un incontro aperto alla popolazione, Cardiomiopatia da stress a cura del dottor Rodolfo Citro, che si terrà presso la Sala Riunioni della Torre del Cuore.

Sempre il 20 aprile, il reparto di Reumatologia del Ruggi, istituirà invece uno Sportello telefonico, raggiungibile allo 089672336?, dalle ore 13:00 alle 14:30, per specifiche consulenze, con il dottor Paolo Moscato, la dottoressa Anna Merchionda e la dottoressa Gabriella Loi.

Il giorno successivo, il 21 aprile, presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia, ci sarà la possibilità di sottoporsi a visite Ginecologiche, pap test ed ecografia, effettuate dalla dottoressa Virginia Gargano, previa prenotazione allo ?089672568?, dalle ore 12:00 alle ore 13:30. E allo stesso numero, saranno anche prenotabili, Pap test - test hpv - DNA, a cura del professor Pio Zeppa, dell'UOC Anatomia Patologica.

Sempre il 21 aprile, l' UOC Psichiatria Universitaria, metterà a disposizione degli utenti, l'Ambulatorio Psichiatria per visite psichiatriche, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Ci sarà anche uno sportello telefonico con il dottor Gianfranco Del Buono, telefononando allo ?089672703?.

Gli eventi organizzati in occasione dell'Open day sulla salute della donna, si concluderanno il 21 aprile, con un incontro aperto alla popolazione Quando l'oncologia si guarda allo specchio, con la dottoressa Concetta Candida Stazione, presso il Circolo Canottieri Irno Salerno, dalle ore 17:00 alle 20:00.