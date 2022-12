Operata due volte di tumore al seno: diventa madre a 39 anni con la fecondazione in vitro

Gioia incontenibile per la signora Rosamaria Carleo di 39 anni e il marito Gerardo Citro di 42 anni per la nascita della piccola Francesca. Per Rosamaria la prima doccia fredda è arrivata all’età di 19 anni quando le fu diagnosticato un tumore al seno, prontamente operata, ma all’età di 31 anni si ripresentò questa terribile malattia per cui venne rioperata. Dovendo essere sottoposta a chemioterapia fu consigliato di congelare gli ovociti in previsione di una futura gravidanza.

Il percorso della gravidanza

Guarita dalla malattia, per otto anni ha cercato di coronare il suo sogno di maternità con ripetuti tentativi senza risultato. Alla fine ha deciso di rivolgersi al dottore Raffaele Petta con il quale ha avviato un nuovo percorso di fecondazione assistita utilizzando gli ovociti precedentemente congelati. La fecondazione assistita, eseguita dallo stesso dottore Petta, è andata a buon fine. La gravidanza è stata seguita meticolosamente con controlli ravvicinati, ecografie ripetute e valutazione del benessere fetale con flussimetrie, cardiotocografie e profili biofisici fetali. Giunti alle 38 settimane di gestazione, in considerazione della impossibilità di eseguire il parto spontaneo ( per la presenza di displasia congenita dell’anca), la paziente è stata operata dalla dottoressa Annamaria Malzoni, coadiuvata dal dottore Petta con l’ostetrica Silvia Mazzeo. L’anestesia subaracnoidea è stata eseguita dal dottore Franco Lazzarini . E così alle ore 11.15 del 25 novembre è nata la piccola Francesca, con un peso di kg. 2,980 affidata al neonatologo dottore Giuseppe Vassallo. “Non bisogna mai disperare ed avere piena fiducia nei progressi della scienza affidandosi a professionisti competenti . La mia storia è la più evidente testimonianza che dai momenti più bui possono nascere le gioie più grandi e che dopo la tempesta ci sarà sempre il sereno”è l’appello a tutte le donne della signora Carleo.