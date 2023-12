Mercato San Severino, l'ospedale Fucito centro di eccellenza nelle battaglie contro le allergie

Nel cuore dell'Ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, presso l'Unità Operativa di Allergologia e Immunologia Clinica, sorge un baluardo nella lotta contro le malattie immunoallergiche. Questa struttura, affiliata all'Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, non solo si è affermata come punto di riferimento per le allergie comuni come rinite ed asma, ma si distingue soprattutto per la diagnosi e il trattamento di patologie gravose, tra cui le allergie alimentari, al veleno di imenotteri e ai farmaci.

Il reparto

Nel panorama delle allergie al veleno di imenotteri, il reparto è emerso come una risorsa chiave. Le punture di api, vespe e calabroni, infatti, possono scatenare shock anafilattici in brevissimo tempo, rendendo essenziale una diagnosi tempestiva. Il reparto non solo fornisce una diagnosi accurata, ma prescrive anche terapie vitali, come l'adrenalina autoiniettabile, e avvia trattamenti a lungo termine per consentire a coloro colpiti di condurre una vita normale. "Il Reparto di Allergologia dell'Ospedale Gaetano Fucito - si legge in una nota dell'Aou Ruggi - si erge così come uno dei pochi centri in Campania in grado di offrire prestazioni così specializzate. Le alte percentuali di pazienti provenienti da regioni limitrofe testimoniano l'eccellenza di questo centro nella gestione di diverse allergie, in tutte le fasce d'età, ottenendo risultati più che soddisfacenti e contribuendo attivamente alla salute della comunità".