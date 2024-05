Mercato San Severino, inaugurato il nuovo laboratorio di patologia molecolare all'ospedale "Fucito"

Questa mattina all'Ospedale Fucito di Mercato San Severino è stato inaugurato il nuovo laboratorio di patologia molecolare e genomica medica, un avanzato centro di eccellenza per la diagnosi precoce di malattie tumorali eredo-familiari, come quelle del seno, dell'ovaio e del colon-retto. Il laboratorio, che unisce ricerca e pratica clinica, è diretto dal Professore Alessandro Weisz, precedentemente in forza al Presidio Da Procida dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il laboratorio

Dotato delle più moderne tecnologie e strumentazioni mediche, il laboratorio rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio e per l'intera Regione Campania. Grazie a queste tecnologie, sarà possibile identificare con precisione e tempestività le alterazioni genetiche responsabili delle malattie, permettendo così interventi mirati e tempestivi. La creazione del laboratorio è frutto di una collaborazione tra il Ruggi, l'Università degli Studi di Salerno e la Rete Oncologica Campana, ed è destinato a diventare un ponte cruciale tra ricerca e innovazione nel campo medico. "Abbiamo da sempre sostenuto l'attivazione del Laboratorio in questione - dichiara la dottoressa Emilia Anna Vozzella, direttrice sanitaria dell'Azienda Ruggi - la sanità sta evolvendo rapidamente, aggiunge, ed il nostro compito, è inseguire i cambiamenti e sfidare l'innovazione per ottenere risultati migliorativi in termini di competenza ed efficienza". "Il professore Alessandro Weisz, tra i maggiori esperti nel sequenziamento del genoma umano, tiene a ringraziare il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, la direzione strategica, il direttore amministrativo, Ferdinando Memoli, il direttore di presidio del Fucito, Luigi Memoli, che grazie ai finanziamenti regionali, hanno sostenuto la realizzazione di una struttura fondamentale per lo studio e la ricerca di malattie genetiche e che ha tutte le caratteristiche necessarie per competere con i migliori centri d'eccellenza".