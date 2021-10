“Tumori, all’ospedale di Polla attivate terapie chemioterapiche”: l'annuncio di Cammarano (M5S)

“Finalmente, dopo anni di battaglie e iniziative istituzionali, all’ospedale “Luigi Curto” di Polla sarà presto attivato un servizio di oncologia per le terapie chemioterapiche. Un risultato importante per un territorio dove i pazienti oncologici sono da anni costretti a lunghe trasferte e a sostenere i costi di continui viaggi, per potersi sottoporre alle cure salvavita di cui necessitano".