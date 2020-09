Ospedale di Sarno, al via l'attivazione di nuovi posti in Terapia Sub Intensiva e per le attese

Buone notizie sul fronte della sanità campana. Da domani, 2 settembre, presso l'ospedale di Sarno, verranno attivati 6 posti letto di Terapia Sub Intensiva e 4 posti letto di attesa in stanza visite presso il Pronto Soccorso.

I dettagli

I sei posti letto di Terapia Sub Intensiva Respiratoria, previsti nell’ambito della’unità operativa complessa di Medicina Generale, dotati di ventilatori polmonari, adeguata strumentazione tecnologica e sistema di ì videosorveglianza, consentiranno la gestione dipazienti critici cardiologici e respiratori, che verranno presi in carico dal pronto soccorso e da altri reparti. Mentre i quattro posti letto “in stanza visite pazienti”, previsti presso il Pronto Soccorso, ospiteranno pazienti in attesa dell’esito degli esami, che possono essere assistiti nel frattempo da un familiare, liberando in tal modo posti di pronto soccorso che possono essere destinati ad altre urgenze. La presentazione dei due nuovi spazi si terrà il 2 settembre, alle ore 12, presso la Medicina dell’Ospedale di Sarno, nel rispetto di tutte le misure previste per il contenimento ed il contrasto al Covid-19.