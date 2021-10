Ottobre rosa: al via la campagna di prevenzione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continuano le giornate di prevenzione a Pontecagnano Faiano grazie alla collaborazione tra le associazioni del territorio di Pontecagnano Faiano, la farmacia Robertazzi e alla libreria Mondadori Book store di Pontecagnano Faiano. L'appuntamento è previsto per domenica 17 Ottobre 2021 alle ore 11:00 in via Marconi, antistante la libreria Mondadori Book Store. In libreria per parlare di prevenzione e di benessere con dei professionisti. -Visite senologiche gratuite -Incontri con esperti che ci aiuteranno a conoscerci meglio -Tanti libri di donne che hanno o stanno per vincere la loro battaglia contro il cancro. Ad introdurre la giornata ci sarà Lucia Zoccoli, una delle fondatrici del blog "I Volti di Cassandra" che da tempo si occupa di tematiche femminili. Ci saranno i saluti di Manuela Di Domenico dipendente della Mondadori Book store, Stefania Maffeo Co-fondatrice del blog "I Volti di Cassandra" e giornalista, per concludere Maria Giannattasio commerciante e presidentessa del Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro". Interverranno poi: -𝘋𝘰𝘵𝘵.𝘴𝘴𝘢 𝘗𝘢𝘰𝘭𝘢 𝘋𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘙𝘰𝘤𝘤𝘢 𝘊𝘩𝘪𝘳𝘶𝘳𝘨𝘢-𝘋𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘰 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona -𝘋𝘰𝘵𝘵.𝘴𝘴𝘢 𝘓𝘦𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘚𝘢𝘯𝘥𝘢𝘭𝘰 𝘗𝘴𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘨𝘢 𝘦 𝘱𝘴𝘪𝘤𝘰𝘵𝘦𝘳𝘢𝘱𝘦𝘶𝘵𝘢 -𝘋𝘰𝘵𝘵. 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘓𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘧𝘰 𝘱𝘴𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘨𝘰-𝘔𝘪𝘯𝘥𝘧𝘭𝘶𝘯𝘦𝘴𝘴 -𝘋𝘰𝘵𝘵.𝘴𝘴𝘢 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘙𝘰𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘍𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢 Saranno fatte inoltre delle richieste alla Sanità pubblica, perché la prevenzione va agevolata, va spiegata e va diffusa. Prevenire significa porre in atto tutta una serie di azioni finalizzate a eliminare o a ridurre al minimo il verificarsi di situazioni dannose, o comunque pericolose sia per le persone, che per gli animali e le cose. In campo sanitario, con prevenzione si intende l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, quindi volte ad anticipare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, o a curarne gli effetti, o a limitarne i danni. 𝗘𝘀𝗶𝘀𝘁𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮: evita o contrasta l'insorgere di una patologia 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮: è legata alla diagnosi precoce di una patologia nascente 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮: cura e riduce i "danni" prodotti da una patologia, limitando le complicazioni. 𝗦𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁𝗲𝗿à 𝗶𝗻𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝘂𝗺𝗼𝗿𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗹𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗽𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗿𝗻𝗼. 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘗𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘵𝘢, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘪𝘨𝘪𝘦𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘪ù 𝘴𝘢𝘯𝘪. 𝗖𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗶: I volti di cassandra Mondadori Bookstore Pontecagnano Faiano Farmacia Robertazzi Associazione Socio-Culturale "OMBRA" Paesaggi Narranti Centro Commerciale Naturale "Pontecagnano C'entro" Donne Fuori Dal Comune 𝗡𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗔𝗥𝗘, 𝗩𝗜 𝗔𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗜𝗔𝗠𝗢! Comunicato stampa 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗠𝗼𝗿𝗿𝗮