Pagani, corso di "accompagnamento alla nascita e allattamento al seno": via ai corsi telematici

Il corso di "Accompagnamento alla Nascita e Allattamento al Seno" si potrà seguire da casa. Sono aperte le iscrizioni per tutte le gestanti. I corsi si svolgeranno online e sono rivoltI alle donne in gravidanza e ai loro partner.

Il corso

Il corso, promosso dall'ASL Salerno, coordinato dalla dottoressa Rosa Maria Zampetti, si terrà in modalità telematica, in sostituzione dei consueti incontri in presenza e vedrà la partecipazione di ostetriche, ginecologi, pediatri e psicologi. A tenere il corso ogni giovedì mattina alle ore 10.30, per il distretto 62 Sarno-Pagani, sarà l’ostetrica Rita Greco. I corsi partiranno dal prossimo giovedì 29 Aprile, ma sarà ora possibile iscriversi contattare telefonicamente il distretto sanitario di riferimento o inviare via mail il modulo di iscrizione reperibile sul sito e compilato in ogni sua parte.