Pagani, torna la quinta edizione della “Giornata del Benessere del Bambino”

Torna, per la quinta edizione, l’appuntamento con la “Giornata del Benessere del Bambino”, l’iniziativa promossa dall’associazione paganese The Organism “Antonio Talluto”, attiva sul territorio paganese da numerosi anni, ed avvalorata dal patrocinio del Comune di Pagani e dal contributo della Farmacia Violante.

L'iniziativa

Per questa edizione, sono previste ben due domeniche di screening a titolo gratuito, per permettere ai bambini del territorio una valutazione in diversi ambiti sanitari. Durante le due giornate, infatti, sarà possibile effettuare valutazioni visive, posturale e logopediche. I professionisti coinvolti, devolveranno il loro tempo e le loro competenze per garantire a bambini e genitori controlli mirati atti a risolvere problematiche comuni.

“La sfida, ancor più dura quest’anno, in era post-covid – racconta il Dott. Giuseppe Ferraioli, presidente dell’associazione – è quella di regalare alla collettività del comprensorio dell’agro nocerino-sarnese la possibilità di fruire dell’assistenza e del supporto di professionisti che lavorano in ambito multidisciplinare. Tutto ciò permette di poter intervenire immediatamente sui fattori di rischio che, secondo le recenti statistiche, sono in aumento, soprattutto nel sud dell’Italia, ancor di più dopo la pandemia”.

L’appuntamento è quindi per domenica 24 ottobre e domenica 14 novembre, presso lo Studio Associato The Organism sito in via De Rosa 46 a Pagani, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Per prenotare il proprio consulto, è possibile contattare i numeri dell’associazione: 081.5152334 – 392.1873914