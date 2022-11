"Mi voglio bene": Pap Test gratuiti nel Distretto 61 dell'Asl Salerno

Pap Test gratuiti nel Distretto 61 dell'Asl di Salerno diretto dal dottor Pio Vecchione. Proprio presso quel distretto, esiste da anni un punto di

riferimento per la prevenzione della salute delle donne. Una realtà concreta della sanità campana che opera in maniera encomiabile nel nostro territorio. Parliamo dell’ Unità Operativa Materno Infantile da sempre in prima linea con l’attivazione dello screening della cervice uterina del

programma promosso dalla Regione Campania “Mi Voglio Bene” rivolta alla popolazione femminile dai 25-64 anni. Un luogo dove il responsabile il dottor Michele Cantelmi e la sua equipe di professionisti tutta al femminile ogni giorno accoglie tante donne che partecipano alla campagna di

prevenzione e usufruiscono dei vari servizi offerti dal consultorio.

I dati

In Italia il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati ( dati Ministero della Salute), lo screening consente di identificare la patologia in una fase precoce così da avere possibilità di trattamento e guarigione (o comunque controllo) più alte e di conseguenza ridurre la mortalità dovuta all’evolversi di alcuni tipi di tumore. Lo screening della cervice uterina consiste nel fare un esame chiamato Pap test che è in grado di evidenziare lesioni pre-tumorali o tumorali del collo dell'utero. Si esegue prelevando con una spatola e uno spazzolino un piccolo campione di cellule che viene strisciato, fissato su un vetrino e poi inviato in laboratorio per essere analizzato al microscopio. E' un esame semplice, non doloroso e dura solo pochi minuti.

Come aderire

E’ possibile aderire allo screening con cadenza triennale dai 25 ai 64 anni di età nelle tre sedi del consultorio del Distretto 61 dell’Asl Salerno di Angri in via De Goti ( ex fondo Rosa), a Scafati in via Passanti (ex ospedale vecchio)e nella sede di Corbara a piazza Diaz. Gli screening sono prestazioni gratuite e non occorre la prescrizione del medico di medicina generale.

Angri: via De Goti ex Fondo Rosa

Lunedi, Martedi’e Venerdi dalle 9:00 alle 12:00 Lunedì e Giovedì dalle 15:00 alle 18:00

Corbara : Piazza Diaz

Martedi dalle 9:00 alle 12:00 e mercoledi ( tranne il terzo del mese) dalle 9:00 alle 12:00

Scafati: via Passanti, 2 (ospedale vecchio)

Lunedi, Mercoledì e Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e Mercoledì 15:00 alle 18:00

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare ai seguenti numeri dalle 9: 30 alle 13:00 0815356583, 081556238, 3394914851 oppure si può inviare una mail con i propri dati anagrafici a screening.cervice2@aslsalerno.it