Allattamento al seno: il corso gratuito organizzato dalle ostetriche del reparto di Ostetricia e Ginecologia

Si terrà il prossimo 15 luglio, alle ore 18, l'appuntamento online sull'allattamento al seno organizzato dalle ostetriche della sala parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Come partecipare

L'evento completamente gratuito, è rivolto alle mamme in attese e a quelle in allattamento, per sottolineare un gesto che rappresenta un investimento per la vita, per supportare le difficoltà legate a questa pratica e per chiarire i dubbi che spesso investono le neo mamme. L'incontro si terrà sulla piattaforma Google meet e per ricevere il link d'accesso, bisogna rivolgersi alla pagina Facebook della 'Sala Parto dell'AOUDI Salerno Ruggi'.