Trattamento precoce del Covid-19: arriva anche nelle farmacie salernitane il Paxlovid

Sarà acquistabile da domani anche a Salerno, l'antivirale Paxlovid. Per acquistarlo, sarà necessario esibire la prescrizione del proprio medico di base. Il farmaco, da somministrare entro 5 giorni dai primi sintomi, è indicato per il trattamento di Covid 19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di sviluppare forme gravi della malattia.

La pillola

La pillola antivirale Paxlovid, prodotta da Pfizer per il trattamento precoce del Covid-19 è stata autorizzata con il protocollo d'intesa tra Ministero della Salute, Aifa, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite e Adf.