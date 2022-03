“Insieme per la pelle", a Pellezzano prima tappa per prevenzione contro melanoma

Il Comune di Pellezzano aderisce all’iniziativa intitolata “Insieme per la pelle”, la campagna di prevenzione contro il melanoma organizzata da Medicilio con Aimame (Associazione Italiana Malati di Melanoma).

L'appuntamento

Nella giornata di domenica 13 Marzo, presso il Centro “Giovani Più”, in via Eroi di Nassiryia alla frazione Coperchia di Pellezzano, dalle 9:30 alle 14:00 si terrà una giornata di prevenzione gratuita contro il melanoma, rivolta a tutti coloro che, insospettiti dalla presenza di un neo anomalo sul proprio corpo, desiderano sottoporsi a una visita di controllo per verificare lo stato di salute dello stesso. L’iniziativa prevede giornate dedicate alla prevenzione del melanoma in cui verranno eseguiti esami dermatoscopici gratuiti e sensibilizzazione sulla prevenzione. Le giornate saranno organizzate in modo itinerante sul territorio nazionale e faranno tappa in almeno 5 Regioni tra cui Campania, Abruzzo, Lazio e Lombardia. Il primo appuntamento è per il 13 marzo proprio a Pellezzano.