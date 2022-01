Al via da oggi la distribuzione della pillola anti-Covid: i dettagli sul numero delle confezioni in Campania

Inizia oggi la distribuzione alle Regioni della pillola anti-Covid, precisamente di 11.899 confezioni da 40 pillole del Molnupiravir.

Le dosi

Alla Campania 480 le confezioni consegnate. Il molnupiravir è un "profarmaco che una volta all’interno dell’organismo provoca un accumulo di errori nel genoma del virus fino a impedirgli di replicarsi". Nei giorni scorsi, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato i due antivirali, Molnupiravir e Remdesivir, per il trattamento di pazienti non ricoverati, con malattia lieve-moderata che si è manifestata da pochi giorni e in presenza di condizioni cliniche che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Le farmacie si dicono pronte a distribuire anche attraverso il proprio canale la pillola antivirale molnupiravir, il cui approvvigionamento negli ospedali italiani ha preso il via oggi, come reso noto da Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma.