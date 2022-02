Passaggio al nuovo Cup regionale: stop di 1 settimana alle prenotazioni on line delle prestazioni ambulatoriali

Sospese dal 21 al 28 febbraio, le prenotazioni on line delle prestazioni ambulatoriali, per il passaggio al nuovo Cup regionale. Sia presso gli sportelli e il Call Center Asl, che presso le farmacie, dunque, non sarà possibile prenotare. Il blocco telematico si è reso indispensabile per consentire il passaggio al nuovo software del Cup campano, che sarà attivo dal 1° marzo prossimo. In tale periodo di sospensione gli utenti potranno ottenere esclusivamente l'erogazione delle prestazioni già prenotate, o di quelle ad accesso diretto, con relativo pagamento del ticket.

L'operatività del Cup della Asl Salerno riprenderà dal 1° marzo presso gli sportelli Cup aziendali ed attraverso il canale del Call Center CUP. Il canale delle farmacie, attualmente convenzionate con il CUP aziendale, verrà riattivato progressivamente, nel periodo immediatamente successivo.