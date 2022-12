Prenotazioni per le prestazioni sanitarie: ampliata l'offerta dei presidi ospedalieri salernitani

Migliorano le prestazioni sanitarie a disposizione degli utenti di Salerno: si amplia, infatti, l'offerta dell'AOU, San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Per gestire adeguatamente i flussi di pazienti e garantire l'esecuzione delle prenotazioni presso i laboratori di analisi cliniche ospedaliere, questi ultimi resteranno eccezionalmente aperti anche il sabato mattina, dalle ore 8 alle ore 9:30, all'interno dei Presidi Ruggi e Santa Maria dell'Olmo, e dalle 7:30 alle 9:30, presso l'ospedale Fucito. Volontà del nosocomio Salernitano è fornire inoltre una giusta e corretta comunicazione sui metodi di pagamento e prenotazioni delle prestazioni sanitarie attive nell'azienda, che possono essere effettuate senza necessariamente recarsi allo sportello del Ruggi, agevolando così la cittadinanza in tal senso. Le prenotazioni infatti, si possono fare telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, al numero verde 800130850, muniti di codice fiscale ed impegnativa del medico, oppure accedendo al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania, sulla piattaforma Sinfonia.regione.campania.it, con impegnativa e codice fiscale. Sempre online, c'è anche la possibilità di scaricare sul cellulare, l'App Campania in Salute, sui link App Store e Google Play.

Le farmacie

Alcune farmacie del territorio, inoltre, sono abilitate a tali servizi, e alla conferma cartacea dell'avvenuta prenotazione, rilasceranno ai cittadini, anche le indicazioni su eventuali preparazioni prima dell'esame richiesto. Accedendo sul sito aziendale del Ruggi, le suddette indicazioni sui metodi di prenotazioni e pagamenti, sono sempre disponibili e si potrà anche controllare l'elenco completo delle farmacie in grado di fornire tali servizi alla cittadinanza: Clicca qui

La nota