Prevenzione cardiologica, parte la campagna “Nel cuore delle comunità” all'Asl - Distretto 65 (Battipaglia)

Le mutue delle BCC del territorio scendono in campo insieme all’Asl Salerno per la prevenzione cardiologica. Domani, alle ore 10, presso la Palazzina Asl – Distretto 65, in via Belvedere a Battipaglia, sarà presentata la campagna “Nel cuore delle comunità” promossa da Hygieia Mutua e Mutua Madonna del Granato, in collaborazione con Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum Serino e l'Asl Salerno. Uno screening cardiologico che mira a promuovere la salute cardiaca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso controlli gratuiti sul territorio, in programma sabato 13 luglio a partire dalle 9,30 presso la Sala Petrone di Banca Campania Centro e sabato 28 settembre presso la sede dell’Associazione Mutualistica Madonna del Granato.

L'iniziativa

Partner delle due giornate l’Asl Salerno, attraverso il reparto di Cardiologia del Presidio ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia, diretto dal dottore Luigi Tedesco, che ha da poche settimane riaperto dopo un’importante opera di riallestimento. La collaborazione con l’Asl Salerno si concretizzerà anche con la donazione al reparto di cardiologia, da parte delle due mutue, di un lettino per il TILT, il test che monitora frequenza e pressione sanguigna. Grazie alla partnership con la Vivisol Silaru srl dell’amministratore Cesare Pandolfi, sarà facilitato l'approvvigionamento dei dispositivi medici necessari per l'effettuazione dello screening. Alla conferenza stampa interverranno Gerardo Liguori, direttore sanitario del D.E.A. Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Luigi Tedesco, direttore del reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero S. Maria della Speranza di Battipaglia, e i rappresentanti delle BCC e delle Mutue promotrici della campagna.