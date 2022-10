Prevenzione tra i banchi di scuola al Genovesi-Da Vinci, il Comune si illumina di rosa

Gremita, l'aula magna del Genovesi-Da Vinci, questa mattina, in occasione de "La prevenzione si prende cura di me", iniziativa organizzata da Fidapa Salerno, Soroptmist club, Lions Club Salerno Principessa Sichelgaita, Rotary eClub Due Golfi. "La prevenzione deve diventare un'abitudine, un costume, partendo dalle nuove generazioni, affinchè, attraverso screening mirati, i ragazzi possano individuare eventualmente specifiche problematiche con la opportunità di risolverle celermente. - ha spiegato la dirigente scolastica, Lea Celano - La scuola deve educare anche alla prevenzione: i giovani possono farcela. Il nostro liceo ha una sensibilità e un'attenzione particolari su questa tematica, anche a seguito della morte di Melissa, nel cui caso specifico probabilmente non sarebbe stata comunque possibile una individuazione del problema. Quell'evento tragico ha scosso l'intera comunità scolastica e ha suscitato una riflessione in tutti, sull'importanza della promozione della salute tra i giovani".

Parla la vicesindaca

"Oggi è una giornata importante perchè si parla di prevenzione- incalza la vicesindaca, nonchè assessora alle Pari Opportunità, la dottoressa Paky Memoli- Non parliamo solo di tumore al seno: vogliamo costruire la prevenzione tra i banchi perchè qui i ragazzi trascorrono la loro giornata e necessitano di ricevere stimoli giusti per condurre stili di vita sani, stando attenti al fumo, all'alcol. Soprattutto occorre fornire loro notizie sulla contraccezione, sull'importanza del vaccino per il papilloma virus. Credo che noi abbiamo il dovere di incanalare questi ragazzi, affinchè abbiano comportamenti e abitudini corretti. Importante anche la prevenzione ai tumori ai testicoli di cui si parla ancora troppo poco: ben vengano, quindi, iniziative educative come queste, a scuola".

A prendere la parola, dunque, sono state la dottoressa Grazia Cioffi dirigente medico igienista presso la direzione medica di presidio AOU Salerno e Maria Langella che ha fornito la sua testimonianza di lotta. Alle ore 19 di oggi, intanto, Palazzo di città si illuminerà di rosa, colore simbolo della prevenzione.