Prevenzione a Montano Antilia: nuovo appuntamento presso lo studio del sindaco-medico Trivelli

In programma sabato 22 giugno, a partire dalle ore 10, presso lo studio medico del sindaco-medico Luciano Trivelli, a Montano Antilia, un'altra giornata dedicata alla prevenzione, per residenti e non. Saranno effettuate ecografie e consulenze mediche completamente gratuite. E' possibile prenotare da giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 21, attraverso i canali social del sindaco. Un plauso all'iniziativa.