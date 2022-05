SOS Melanoma: al via lo screening presso i distretti Asl di Salerno

Al via da ieri, 30 maggio, il progetto SOS Melanoma messo in campo dall'Asl di Salerno. Fino al 1° luglio, infatti, sono stati attivati gli screening gratuiti in tutti gli spazi Care dei distretti sanitari.

Le informazioni

Il centro screening supporterà l'utenza nel suo percorso di prevenzione. Per prenotare: 0819212194/ 3334925113.

Ulteriori info: Clicca qui