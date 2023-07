Prevenzione oncologica femminile, nel salernitano arriva "Vittoria For Women Tour"

Sabato 15 e domenica 16 luglio Capaccio Paestum ospiterà, presso il Lido Chelys Beach, la quarta tappa del "Vittoria For Women Tour", un viaggio itinerante organizzato da Vittoria Assicurazioni con la Federazione Italiana Rugby (FIR) e la Fondazione Specchio d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione oncologica femminile. L’evento, organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, vedrà il coinvolgimento e la partecipazione diretta di alcune agenzie di Vittoria Assicurazioni presenti sul territorio - Casal Velino, Cava dei Tirreni, Salerno, Mercato San Severino, Vallo della Lucania - che, in qualità di punti di riferimento per la comunità, confermano così il proprio impegno per il sostegno e la protezione dei concittadini in prima persona.

La campagna

Nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, presso il Lido Chelys Beach sarà presente “SpecchioBus”, un centro di informazione e prevenzione itinerante che offrirà una visita senologica gratuita. L’evento all’insegna della prevenzione unirà, però, anche musica e sport. Sulle note delle hit del momento trasmesse da Rtl , adulti e bambini, affiancati da esperti e giocatori, avranno, infatti, l’opportunità di imparare le tecniche del rugby e i sani valori che lo caratterizzano, in un’esperienza di gioco unica.