Prevenzione oncologica con visite specialistiche gratuite, a Giungano: l'iniziativa

E' prevista per domenica 29 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Centro Servizi San Giuseppe, in via San Giuseppe civico 16, una giornata di prevenzione oncologica, inserita nell’ambito del progetto “Salute in piazza”, finanziato dalla Regione Campania. Partner dell’iniziativa “I Care – la Rete per il Caregiver” e "Dunyaa Aps". L’evento è patrocinato dal Comune di Giungano. Si effettueranno visite specialistiche gratuite: screening urologico a cura del dottor Michele Pierri; screening ginecologici a cura del dottor Daniele Feola; screening per il melanoma a cura del dottor Franco Longo e Full- Pap test a cura dello studio Crisalide.

Come partecipare

Il numero delle visite è stabilito dai singoli specialisti in base al tempo necessario per eseguirle. Pertanto, una volta raggiunto il numero massimo di visite, non si accetteranno ulteriori prenotazioni. Le prenotazioni saranno registrate nella stessa mattinata, presso l’infopoint e, per l’accesso alla visita ambulatoriale, sarà necessario e obbligatorio indossare la mascherina FFp2. Il progetto nasce con la volontà di favorire pari opportunità, tra le fasce deboli della comunità, nell'accesso al diritto alla cura e alla prevenzione, riducendo le condizioni di svantaggio.

Parla Armando De Martino, presidente dell’associazione promotrice