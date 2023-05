"Cross Sciences MediCina": prosegue lo scambio delle culture in Medicina, tra Cina e Italia

Riprende, la Convenzione tra l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e l'Associazione Internazionale Culturale Longsha, interrotta a causa del covid, stipulata per la realizzazione del progetto 'Cross Sciences MediCina', relativo allo scambio delle culture in Medicina, tra Cina e Italia. Due realtà lontane e differenti, ma unite nella condivisione della cura al paziente, nell'impegno e nella passione per il lavoro. Venerdì 12 maggio, dalle ore 9 in poi, presso l'Aula Multimediale del Ruggi, il Direttore Generale Dott Vincenzo D'Amato e la Fondazione Iuvant, con il vicepresidente Lino Fiore, accoglieranno delegati della Repubblica Popolare Cinese: Wang Qiang, Direttore del Sichuan Friendship International Medical and Health Exchange Center, Ms Jiang Xiaoyan, Deputy Director of Hospital of Hospital Zigong Città, e Dr Chen Yongjun, Director of Hospital Development Committee, Central Hospital of Suining City.

Gli obiettivi

L'iniziativa, volta alla realizzazione di un ospedale sicuro per pazienti e operatori, con esperienze a confronto tra le due realtà, mira anche alla creazione di percorsi di formazione, di osservazione e di informazione, attraverso l'affiancamento dei medici cinesi, in sedi qualificate dell'Azienda Ospedaliera Salernitana, per promuovere inoltre la ricerca, la divulgazione e i metodi di gestione integrati con l'Università. Durante la mattinata, nel dibattito moderato dal dottore Walter Longanella, Direttore Medico di Presidio del Ruggi, interverranno il professore Francesco De Caro, il dottore Antonio Orientale, la dottoressa Antonella Maisto, e il dottore Giovanni Genovese.