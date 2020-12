Eccellenze made in Salerno, il Professor Petta torna alla Clinica del Sole per un nuovo progetto

"Tutto ebbe inizio qui , nella Clinica Villa del Sole di Salerno dove da giovanissimo ginecologo, sotto l’ala protettiva di Grandi Maestri come il Professore Longo ed il Professore Magurno, eseguivo i primi interventi chirurgici. Qui sono tornato oggi ad operare e da qui partirà un imponente Progetto di Patologia Ostetrica per la Città di Salerno e la sua Provincia”.

Lo ha detto il Professor Raffaele Petta, noto ginecologo salernitano in servizio presso la Clinica Malzoni di Avellino, conosciuto sulle cronache nazionali ed internazionali e ribattezzato "l'angelo dei bambini", per via dei parti complessi ma a lieto fine che è riuscito a portare a termine. Inizia, dunque, un nuovo percorso per il Professor Petta che ha annunciato sui social il progetto che interesserà il nostro territorio. Like ed incoraggiamenti per l'angelo dei bimbi.