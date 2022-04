Vallo di Diano, si rafforza il progetto Teseo per i cittadini profughi ucraini

Vengono rafforzati i servizi di Unità mobile del Progetto Teseo per i cittadini profughi ucraini, presenti nel Vallo di Diano. La Cooperativa Iris che gestisce il servizio in partnership con il Comune di Sant’Arsenio e l’Asl di Salerno nelle ultime settimane sta dando risposte ad alcune richieste di servizi per cittadini ucraini presenti nel Vallo. Il progetto Teseo attraverso la sua unità mobile offre per tutti i cittadini di Paesi terzi e per i profughi ucraini un servizio di sostegno capillare sul territorio, accesso ai servizi sanitari, accompagnamento degli utenti presso i luoghi dei servizi sanitari (supporto in eventuali visite mediche specifiche o di routine presso specifici centri sanitari) e amministrativi, orientamento e mediazione culturale. Il servizio di Unità mobile offre in forma integrata con gli altri interventi e attraverso personale con formazione specifica, risposte personalizzate ai bisogni immediati proponendo informazione, supporto, orientamento al sistema di servizi del progetto.

Il servizio

Inoltre, il servizio offre sostegno e riabilitazione presso il Centro diurno di Sant’Arsenio “Il Labirinto”, in località San Vito, per chi presenta patologie dovute a disagio mentale o dipendenze, o disagi correlati a situazioni di marginalità per chi non ha intorno a sé gli interlocutori adatti per poterle risolverli o affrontare. Negli spazi del centro si tengono attività di socializzazione educative, psicoterapeutiche e riabilitative Infine, presso il centro, aperto dalle 10 alle 16, sono somministrati pasto giornalieri gratuiti a pranzo.

Per contattare l'équipe multidisciplinare del progetto: teseosantarsenio@gmail.com – su Facebook Progetto Teseo.