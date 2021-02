Migliora la qualità della tua vita dormendo di più e meglio

Ecco quali sono i segreti che stanno alla base di una vita di qualità, sono solo tre e molto semplici, sono i pilastri sui quali si basa la salute di ognuno di noi:

alimentazione corretta, esercizio fisico, il giusto riposo.

Fin qui nulla di nuovo, ma c’è un particolare importante: anche se si segue un’alimentazione corretta e si fa esercizio fisico costantemente, ma si dorme male, non si otterrà il risultato sperato. Questo perché senza un esercizio fisico costante non vengono assimilate tutte le sostanze nutrienti del cibo, ma senza un giusto riposo i benefici dell’allenamento fisico saranno vani e quindi anche quelli alimentari.

L'importanza di un buon sonno

Le variabili descritte sono strettamente collegate: il sonno moltiplica i risultati ottenuti con l’allenamento, il quale a sua volta ottimizza i benefici derivati dalla corretta alimentazione. Perciò, la prima cosa da fare è cambiare le convinzioni sul sonno: "Il sonno mi serve solo per riposare, è una perdita di tempo, utilizzo le ore di sonno per fare qualcosa di più produttivo o divertente!". Giusto? Sbagliato!

Il sonno in realtà non è solo riposo, è necessario per ottimizzare le prestazioni fisiche, mentali ed emotive. Esistono diverse patologie del sonno, la più frequente è l’insonnia, caratterizzata dalla difficoltà ad addormentarsi o dai frequenti risvegli notturni. Prima ci si convince di questo e prima cambierà in meglio la nostra vita. Da dove iniziare quindi per recuperare il giusto equilibrio? Di sicuro il punto di partenza è iniziare a riposare meglio, partendo da un materasso che consenta al corpo di rilassarsi e distendersi. Non basta scegliere un materasso duro piuttosto che morbido, questo è un fattore estremamente soggettivo. I materassi vanno provati per scegliere quello corretto per le proprie esigenze. Il peso, l’altezza, la sudorazione, sono alcuni degli elementi che possono far optare per un tipo di materasso o per un altro.

