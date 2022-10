"Le nuove sfide della Reumatologia: update 2022": convegno/dibattito a Salerno

Il Grand Hotel Salerno ospiterà nella Sala Tafuri, dal 6 all'8 ottobre, il Congresso "Le nuove sfide della Reumatologia: update 2022", organizzato dal Reumatologo dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, dottore Paolo Moscato.

La formazione

Un evento inclusivo e costruttivo, con un programma articolato ed interventi di specialisti del settore, che ha seguito le procedure di accreditamento presso l'Agenas, ottenendo 11,2 crediti formativi, rivolto a 90 medici chirurghi di tutte le discipline, 20 infermieri, 10 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 10 tecnici di Radiologia, e 20 fisioterapisti. Le oltre 150 malattie reumatiche, sono la prima causa di disabilità e dolore in Europa, rappresentando il 50% delle malattie croniche che colpiscono la popolazione, sopra i 65 anni. Nel corso degli anni però, sono stati introdotti nuovi concetti di trattamento, che hanno consentito di migliorare la vita dei pazienti affetti da artriti e malattie autoimmuni. Durante il congresso, sarà intavolato un discorso approfondito con esperti, circa alcuni punti ancora irrisolti, come la scelta del trattamento più idoneo e la sicurezza a lungo termine di quest'ultimo, la sostenibilità economica delle terapie e la loro personalizzazione in un' ottica di assistenza e supporto nel tempo.